Kurios: Mit diesem Trick wollte eine Frau sich ihr Zugticket sparen
Erfurt - Am Sonntagmittag mussten Bundespolizisten am Erfurter Hauptbahnhof wegen einer ticketlosen Reisenden einschreiten.
Zuvor hatte das Zugpersonal eines Schnellzuges zwischen Leipzig und Erfurt gemeldet, dass eine Frau ohne gültige Fahrkarte unterwegs sei und von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden solle.
Beim Halt des Zuges in Erfurt verweigerte die 55-jährige Deutsche zunächst die Angabe ihrer Personalien und gab an, als Detektivin tätig zu sein.
Gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten machte sie zunächst falsche Angaben zu ihrer Person. Nach kurzer Zeit gab die Frau schließlich ihre richtigen Daten an.
Eine Überprüfung ergab, dass sie bereits wenige Tage zuvor angezeigt worden war, weil sie ohne ein Ticket mit dem Zug unterwegs war. Auch der aktuelle Vorfall führte zu einer erneuten Anzeige. Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa