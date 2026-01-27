Erst Vermisstensuche, dann Monsterjagd: Kleiner Junge löst Großeinsatz aus

Sulzbach-Rosenberg - Aus Angst vor Monstern in seinem Zimmer hat sich ein neun Jahre alter Junge in der Oberpfalz im Schnee unter einer Hecke versteckt - und damit eine Vermisstensuche der Polizei ausgelöst.

Die Polizei und Anwohner suchten in Sulzbach-Rosenberg nach einem Neunjährigen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Mutter des Jungen hatte sich am Montagabend gemeldet, nachdem ihr Sohn bei eisigen Temperaturen und Schneetreiben nicht von einem Besuch bei einem Freund nach Hause gekommen war, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Streifen machten sich daraufhin in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) auf die Suche nach dem Neunjährigen.

Dabei erhielten die Beamten tatkräftige Unterstützung: Nachdem ein Anwohner durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei auf die Suche aufmerksam geworden sei, habe der Mann mit anderen Helfern über Chatgruppen und Messenger-Dienste zusätzliche Suchmaßnahmen organisiert

Nach bangen Stunden wurden die Suchenden den Angaben nach schließlich fündig. Der Junge hatte sich unter einer Hecke in den Schnee eingegraben und dort versteckt. Er war laut Polizei unversehrt.