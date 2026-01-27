Er bat um Ruhe: Frau sticht mit Messer auf Jugendlichen ein

Mindelheim - Ein 14-jähriger Junge wurde in einer Unterkunft für Geflüchtete im Landkreis Unterallgäu von einer Frau mit einem Messer schwer verletzt.

Der 14-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst zum Streit wegen einer Ruhestörung.



Der Junge und seine Mutter, die in der Unterkunft wohnen, hatten eine 44-jährige Ukrainerin gegen Mitternacht zur Ruhe ermahnt.

Daraufhin ging diese in ihr Zimmer, holte ein Messer und stach auf den Jungen ein. Der 14-Jährige wehrte sich mit einem Faustschlag.

Die Angreiferin wurde leicht verletzt. Der Junge musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, befindet sich derzeit aber außer Lebensgefahr, so die Polizei.