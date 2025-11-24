Für ihn war die Messe gelesen: Polizei holt störenden Mann aus dem Gottesdienst

Memmingen - Ein 63-Jähriger hat einen Gottesdienst in der St.-Josefs-Kirche in Memmingen durch laute Zwischenrufe gestört.

Die Polizei war am Sonntag in der Kirche. Allerdings nicht aus religiösen Gründen, sondern, um einen Mann zu entfernen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach Angaben der Polizei begann der Mann während des Gottesdienstes lautstark zu rufen und änderte sein Verhalten auch nach Aufforderung des Pfarrers nicht.

Der Geistliche schloss ihn daraufhin vom weiteren Gottesdienst aus und forderte ihn auf, das Gotteshaus zu verlassen.

Da der Mann die Kirche dennoch nicht verließ, wurde eine Polizeistreife hinzugerufen.

Laut einer Polizeisprecherin handelte es sich bei den Zwischenrufen weder um politische Äußerungen noch um Rufe gegen die Kirche, sondern um allgemeine Zurufe.