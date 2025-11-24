Für ihn war die Messe gelesen: Polizei holt störenden Mann aus dem Gottesdienst

In der St.-Josefs-Kirche in Memmingen kommt es zu einer Störung des Gottesdienstes. Ein 63-Jähriger ignoriert mehrfach Aufforderungen des Pfarrers.

Von Roland Beck

Memmingen - Ein 63-Jähriger hat einen Gottesdienst in der St.-Josefs-Kirche in Memmingen durch laute Zwischenrufe gestört.

Die Polizei war am Sonntag in der Kirche. Allerdings nicht aus religiösen Gründen, sondern, um einen Mann zu entfernen. (Symbolbild)
Die Polizei war am Sonntag in der Kirche. Allerdings nicht aus religiösen Gründen, sondern, um einen Mann zu entfernen. (Symbolbild)  © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach Angaben der Polizei begann der Mann während des Gottesdienstes lautstark zu rufen und änderte sein Verhalten auch nach Aufforderung des Pfarrers nicht.

Der Geistliche schloss ihn daraufhin vom weiteren Gottesdienst aus und forderte ihn auf, das Gotteshaus zu verlassen.

Da der Mann die Kirche dennoch nicht verließ, wurde eine Polizeistreife hinzugerufen.

Radfahrer nur knapp verfehlt: Busfahrerin kracht mit fast 3 Promille gegen Baum
Polizeimeldungen Radfahrer nur knapp verfehlt: Busfahrerin kracht mit fast 3 Promille gegen Baum

Laut einer Polizeisprecherin handelte es sich bei den Zwischenrufen weder um politische Äußerungen noch um Rufe gegen die Kirche, sondern um allgemeine Zurufe.

Die Einsatzkräfte begleiteten ihn schließlich aus dem Gotteshaus. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Störung der Religionsausübung ermittelt.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: