Für YouTube-Trend: Junger Mann legt sich vor Auto und wird erfasst

Buchloe - Mehr Glück als Verstand hatten zwei junge Männer, als sie im Ostallgäu ein YouTube -Video nachstellen wollten.

Die Polizei ermittelt nach einer gefährlichen Mutprobe in Buchloe. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging ihre lebensgefährliche Mutprobe am Dienstagabend glimpflich aus.

Die zwei Freunde hatten sich in einem unbeobachteten Augenblick vor ein Auto gelegt, dass vor einem Café in der Bahnhofstraße geparkt war. Hintergrund war nach eigenen Angaben die Nachahmung eines Video-Trends aus dem Internet.

Der 22-jährige Fahrer bemerkte die ebenfalls 22-Jährigen vor seinem Auto nicht, fuhr los und erfasst einen der beiden. Der junge Mann wurde einige Meter mitgeschleift und leicht verletzt.