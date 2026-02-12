Schüsse auf Wohnungstür in Köpenick: Täter auf der Flucht

Berlin - Erneut ist es in Berlin zu einem Schussangriff gekommen. Diesmal auf ein Wohnhaus in Köpenick.

Der Täter oder die Täter konnten unerkannt fliehen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 21.40 Uhr hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Grünauer Straße mehrere Schüsse und riefen sofort die Polizei.

Laut der Ermittler wurden daraufhin mehrere Einschusslöcher in und an der Eingangstür einer Wohnung des Hauses festgestellt.

Zum Zeitpunkt der Schüsse sollen sich jedoch keine Personen in der Wohnung befunden haben.

Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Ermittlungen hat eine Sondereinheit des Landeskriminalamts übernommen.