Fußgängerin von Pick-up überrollt und schwer verletzt

Sondershausen - In Sondershausen ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz wurde eine Fußgängerin schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. © Silvio Dietzel

Gegen 11 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Güntherstraße eine 63-jährige Fußgängerin von einem Geländewagen erfasst.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 39 Jahre alter Fahrer die Frau beim Rückwärtsfahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin stürzte und unter dem Pick-up eingeklemmt wurde.

Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau, bevor sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Neben mehreren Feuerwehren waren auch Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz.