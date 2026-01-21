Fußgängerin von Pick-up überrollt und schwer verletzt
Sondershausen - In Sondershausen ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
Gegen 11 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Güntherstraße eine 63-jährige Fußgängerin von einem Geländewagen erfasst.
Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 39 Jahre alter Fahrer die Frau beim Rückwärtsfahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin stürzte und unter dem Pick-up eingeklemmt wurde.
Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau, bevor sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Neben mehreren Feuerwehren waren auch Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz.
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Güntherstraße vollständig gesperrt werden. Gegen 13.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
