Schwerer Arbeitsunfall bei der Müllabfuhr: Mitarbeiter eingequetscht
Dornburg-Camburg (Saale-Holzland-Kreis) - In Dornburg-Camburg kam es am Dienstagmittag zu einem Arbeitsunfall bei der Müllabfuhr.
Beim Rangieren eines Müllfahrzeugs stieß der Fahrer laut Polizei offenbar unachtsam gegen einen Gartenzaun.
Ein 62-jähriger Mitarbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem hinteren Trittbrett des Fahrzeugs befand, geriet zwischen Müllwagen und Zaun und zog sich schwere Verletzungen zu.
Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang nicht vor.
