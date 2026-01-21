Schwerer Arbeitsunfall bei der Müllabfuhr: Mitarbeiter eingequetscht

Dornburg-Camburg (Saale-Holzland-Kreis) - In Dornburg-Camburg kam es am Dienstagmittag zu einem Arbeitsunfall bei der Müllabfuhr.

Ein Mitarbeiter wurde zwischen Müllfahrzeug und Gartenzaun eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Beim Rangieren eines Müllfahrzeugs stieß der Fahrer laut Polizei offenbar unachtsam gegen einen Gartenzaun.

Ein 62-jähriger Mitarbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem hinteren Trittbrett des Fahrzeugs befand, geriet zwischen Müllwagen und Zaun und zog sich schwere Verletzungen zu.