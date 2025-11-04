Gärtner macht schrecklichen Fund auf Westfriedhof: Jetzt ermittelt die Polizei

Köln - Ein Gärtner des Westfriedhofs im Kölner Stadtteil Vogelsang hat am Anfang der Woche eine schreckliche Entdeckung gemacht: Der Mann stieß auf einen schwerst verletzten Senior (73), der am Boden lag.

Vermutlich bei einem Unfall hat ein Senior auf dem Kölner Westfriedhof derart schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an Ort und Stelle starb. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten mitteilte, hatte der 73-Jährige am Montagmittag gegen 12 Uhr mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Pedelec gelegen und starb wenig später an Ort und Stelle.

Die hinzu alarmierte Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf und ist in diesem Zuge auch auf der Suche nach Zeugen, die zuvor möglicherweise den mutmaßlichen Unfall des Rentners auf dem Friedhofsweg, der zur Westendstraße führt, beobachtet hatten.