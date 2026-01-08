Großer Polizeieinsatz in Heiligenstadt endet mit Festnahme in Koblenz

Heilbad Heiligenstadt - Am Mittwochabend ereignete sich gegen 21 Uhr in Heiligenstadt ein größerer Polizeieinsatz .

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung und Bedrohungen in der Petristraße kam es in Heiligenstadt zu einem Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auslöser war der Verdacht, dass ein Mann in einem Wohnhaus in der Petristraße einen Brand verursacht haben soll. Der Mann hantierte mit einem langwaffenähnlichen Gegenstand und bedrohte die Polizisten.

In der Folge sperrte die Polizei den Bereich rund um die Petristraße weiträumig ab. Auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf flüchtete der Tatverdächtige mit einem Pkw. Während der Flucht fuhr er auf einen Polizeibeamten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Der Beamte blieb unverletzt.

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen und intensiven Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des Mannes ermittelt werden.