Ganz in Rosa und mit Waffe unterwegs: Frau löst Polizei-Einsatz aus
Rosenheim - Am Montag gingen bei der Rosenheimer Polizei mehrere Notrufe ein, da eine Frau bewaffnet durch die Fußgängerpassage gelaufen sein soll. Schwer zu finden war die Dame nicht: Sie trug einen auffälligen rosa Joggingganzug.
Die Frau spazierte gegen 19.30 Uhr durch die Kaiserstraße, die Waffe sei unter ihren Kleidern deutlich zu sehen gewesen.
Alarmierte Einsatzkräfte konnten die beschriebene 30-jährige Rosenheimerin schnell ausfindig machen. Ihre vermeintliche Waffe trug sie unter dem Arm, teilweise von ihrer Jacke verdeckt.
Als die Frau aufgefordert wurde, den Gegenstand abzulegen, stellte sich jedoch heraus: Bei der Pistole handelte es sich lediglich um eine Spielzeugwaffe aus Plastik.
Die Pistole wurde mit Zustimmung der 30-Jährigen sichergestellt. Rechtliche Konsequenzen drohen ihr nach aktuellem Stand nicht.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa (Symbolfoto)