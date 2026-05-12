Ganz in Rosa und mit Waffe unterwegs: Frau löst Polizei-Einsatz aus

Rosenheim - Am Montag gingen bei der Rosenheimer Polizei mehrere Notrufe ein, da eine Frau bewaffnet durch die Fußgängerpassage gelaufen sein soll. Schwer zu finden war die Dame nicht: Sie trug einen auffälligen rosa Joggingganzug.

Die Polizei konnte die Frau in Rosa ausfindig machen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Frau spazierte gegen 19.30 Uhr durch die Kaiserstraße, die Waffe sei unter ihren Kleidern deutlich zu sehen gewesen.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten die beschriebene 30-jährige Rosenheimerin schnell ausfindig machen. Ihre vermeintliche Waffe trug sie unter dem Arm, teilweise von ihrer Jacke verdeckt.

Als die Frau aufgefordert wurde, den Gegenstand abzulegen, stellte sich jedoch heraus: Bei der Pistole handelte es sich lediglich um eine Spielzeugwaffe aus Plastik.