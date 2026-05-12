Tödliche Schüsse in NRW! Polizei löst Großfahndung aus

Wassenberg - Im nordrhein-westfälischen Wassenberg (Kreis Heinsberg) ist am Montagabend ein Mann erschossen worden. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Polizei und Rettungsdienst waren am Montagabend in Wassenberg im Großeinsatz. © Justin Brosch/dpa

Das hat eine Sprecherin der Polizei gegenüber der dpa bestätigt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

"Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", betonte die Sprecherin.

Nach ersten Informationen aus Polizeikreisen soll ein Mann gegen kurz vor 20 Uhr aus einem Auto ausgestiegen sein und vor einem Haus auf einen anderen Mann geschossen haben. Danach flüchtete der Täter mit dem Auto, in dem noch ein weiterer Mann gesessen haben soll.