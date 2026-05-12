Tödliche Schüsse in NRW! Polizei löst Großfahndung aus
Von Oliver Auster, Leonie Asendorpf
Wassenberg - Im nordrhein-westfälischen Wassenberg (Kreis Heinsberg) ist am Montagabend ein Mann erschossen worden. Der oder die Täter sind auf der Flucht.
Das hat eine Sprecherin der Polizei gegenüber der dpa bestätigt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.
"Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", betonte die Sprecherin.
Nach ersten Informationen aus Polizeikreisen soll ein Mann gegen kurz vor 20 Uhr aus einem Auto ausgestiegen sein und vor einem Haus auf einen anderen Mann geschossen haben. Danach flüchtete der Täter mit dem Auto, in dem noch ein weiterer Mann gesessen haben soll.
Die Polizei löste daraufhin eine Großfahndung aus. Unter anderem war dafür ein Hubschrauber im Einsatz, wie die Sprecherin sagte.
Titelfoto: Justin Brosch/dpa