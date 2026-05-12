Smart nimmt E-Scooter die Vorfahrt: 33-Jähriger schwer verletzt

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Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Solingen am Montagabend ist der Fahrer eines E-Scooters (33) schwer verletzt worden.

Von Ina Welter, Jonas Reihl

Solingen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Solingen am Montagabend ist der Fahrer eines E-Scooters (33) schwer verletzt worden.

Der Smart erfasste den E-Scooter beim Abbiegen auf die Schwertstraße in Solingen-Mitte.
Der Smart erfasste den E-Scooter beim Abbiegen auf die Schwertstraße in Solingen-Mitte.  © Tim Oelbermann

Er erlitt einen Oberschenkelbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe ein 75 Jahre alter Autofahrer mit seinem Smart an der Kreuzung Schwertstraße/Dorper Straße nach rechts abbiegen wollen.

Dabei habe er die Vorfahrt des von links kommenden 33-jährigen E-Scooter-Fahrers missachtet.

Die beiden Fahrzeuge seien kollidiert, wodurch der 33-Jährige gestürzt sei, so die Polizei. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Titelfoto: Tim Oelbermann

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