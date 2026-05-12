Smart nimmt E-Scooter die Vorfahrt: 33-Jähriger schwer verletzt
31 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Ina Welter, Jonas Reihl
Solingen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Solingen am Montagabend ist der Fahrer eines E-Scooters (33) schwer verletzt worden.
Er erlitt einen Oberschenkelbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Demnach habe ein 75 Jahre alter Autofahrer mit seinem Smart an der Kreuzung Schwertstraße/Dorper Straße nach rechts abbiegen wollen.
Dabei habe er die Vorfahrt des von links kommenden 33-jährigen E-Scooter-Fahrers missachtet.
Die beiden Fahrzeuge seien kollidiert, wodurch der 33-Jährige gestürzt sei, so die Polizei. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.
Titelfoto: Tim Oelbermann