Polizei schießt bei Einsatz in Walldorf: LKA ermittelt

Walldorf - Bei einem größeren Polizeieinsatz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist am frühen Dienstagmorgen mindestens ein Schuss gefallen.

Die Spurensicherung war am frühen Dienstagmorgen vor Ort. © René Priebe / PR-Video

"Gegen 3.30 Uhr kam es (...) zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch die Dienstwaffe eingesetzt werden musste", sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auch zur genauen Zahl der abgegebenen Schüsse und möglichen Verletzten machte die Polizei keine Angaben.

"Nach so einem Einsatz werden Vernehmungen durchgeführt. Die Einsatzlage wird akribisch nachbereitet, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch mit keinen weiteren Infos an die Öffentlichkeit gehen können", sagte der Sprecher.

Alle Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat demnach das Landeskriminalamt (LKA) übernommen. Die Ermittler kündigten im Laufe des Tages weitere Informationen an.