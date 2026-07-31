Gartenlaube fackelt ab: Mann im Gebüsch entdeckt und festgenommen

Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) brannte am späten Donnerstagabend eine Gartenlaube. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Die Feuerwehr konnte die Gartenlaube nicht mehr retten. © Silvio Dietzel

Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr über den Brand im Ortsteil Stockhausen alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude komplett in Flammen.

Die Laube brannte anschließend komplett nieder. Während der Löscharbeiten hatte es auch zwei Explosionen gegeben, wie die Einsatzkräfte erklärten. Insgesamt 75 Feuerwehrleute waren vor Ort gewesen.

In der Nähe des Brandorts war außerdem eine im Gebüsch schlafende Person entdeckt worden. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen 57-Jährigen.