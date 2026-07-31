Neunjährige Jungen in Umkleide missbraucht: 35-Jähriger in U-Haft

Oberkochen - Ein Mann (35) aus Oberkochen (Ostalbkreis) steht im dringenden Verdacht, zwei kleine Jungen im Schwimmbad sexuell missbraucht zu haben. Der Tatverdächtige konnte identifiziert und festgenommen werden.

Der Mann soll die Kinder im Schwimmbad angesprochen haben. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen nun bekannt gaben, ereignete sich der Übergriff am vergangenen Freitag (24. Juli) im Kocherbad.

Gegen 20.30 Uhr soll der 35-Jährige die beiden neunjährigen Jungen im Bereich der Duschen und Sammelumkleiden angesprochen haben. Im weiteren Verlauf nahm er sexuelle Handlungen an den beiden Kindern sowie an sich selbst vor.

Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats Aalen nahmen den Deutschen schließlich am Donnerstag fest.