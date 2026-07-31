Neunjährige Jungen in Umkleide missbraucht: 35-Jähriger in U-Haft
Oberkochen - Ein Mann (35) aus Oberkochen (Ostalbkreis) steht im dringenden Verdacht, zwei kleine Jungen im Schwimmbad sexuell missbraucht zu haben. Der Tatverdächtige konnte identifiziert und festgenommen werden.
Wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen nun bekannt gaben, ereignete sich der Übergriff am vergangenen Freitag (24. Juli) im Kocherbad.
Gegen 20.30 Uhr soll der 35-Jährige die beiden neunjährigen Jungen im Bereich der Duschen und Sammelumkleiden angesprochen haben. Im weiteren Verlauf nahm er sexuelle Handlungen an den beiden Kindern sowie an sich selbst vor.
Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats Aalen nahmen den Deutschen schließlich am Donnerstag fest.
Er wurde der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern noch an.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa