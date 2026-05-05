Gartenlaube und Wohnhaus in Flammen: Kripo ermittelt

Bad Köstritz - Ein Feuer in Bad Köstritz (Landkreis Greiz) hat am Montagnachmittag einen enormen Schaden angerichtet.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Zunächst war aus bislang noch ungeklärten Gründen ein unbewohntes Gartenhaus im Ortsteil Heinrichshall in Brand geraten, wie die Polizei am Dienstag erklärte. Die Flammen waren anschließend auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen.

Auch wenn die Feuerwehr den Brand löschen konnte, sind beide Gebäude stark zerstört worden. Die Beamten bezifferten den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.