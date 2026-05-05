Polizei macht großen Waffenfund bei Zwangsräumung in Wuppertal

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einer Zwangsräumung hat die Polizei in Wuppertal in der Wohnung eines 38-Jährigen ein Waffenarsenal samt Kriegswaffe entdeckt.

Von Frank Christiansen

Wuppertal - Bei einer Zwangsräumung hat die Polizei in Wuppertal in der Wohnung eines 38-Jährigen ein Waffenarsenal samt Kriegswaffe entdeckt.

In der Wohnung eines 38-Jährigen lag unter anderem eine funktionsfähige Maschinenpistole.
In der Wohnung eines 38-Jährigen lag unter anderem eine funktionsfähige Maschinenpistole.  © Tim Oelbermann

Die Beamten stießen unter anderem auf eine funktionsfähige Maschinenpistole, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei hatte den Gerichtsvollzieher auf dessen Bitte hin unterstützt. 

In der Wohnung des polizeibekannten 38-Jährigen seien neben der Maschinenpistole auch eine halbautomatische Pistole, Munition, mehrere Einhandmesser, ein Bajonett, Reizgasspray und ein Schlagring entdeckt worden. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe ein Richter eine Durchsuchung angeordnet. Dabei seien wenige Tage später weitere Munition sowie eine Softair-Waffe sichergestellt worden.

Neben Waffen und Munition stellten Ermittler auch Messer, Reizgas und einen Schlagring sicher.
Neben Waffen und Munition stellten Ermittler auch Messer, Reizgas und einen Schlagring sicher.  © -/Polizei Wuppertal/dpa

Dem 38-Jährigen werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz vorgeworfen, hieß es. Festgenommen wurde er nicht.

Titelfoto: Tim Oelbermann

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: