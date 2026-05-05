Polizei macht großen Waffenfund bei Zwangsräumung in Wuppertal
Von Frank Christiansen
Wuppertal - Bei einer Zwangsräumung hat die Polizei in Wuppertal in der Wohnung eines 38-Jährigen ein Waffenarsenal samt Kriegswaffe entdeckt.
Die Beamten stießen unter anderem auf eine funktionsfähige Maschinenpistole, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei hatte den Gerichtsvollzieher auf dessen Bitte hin unterstützt.
In der Wohnung des polizeibekannten 38-Jährigen seien neben der Maschinenpistole auch eine halbautomatische Pistole, Munition, mehrere Einhandmesser, ein Bajonett, Reizgasspray und ein Schlagring entdeckt worden.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe ein Richter eine Durchsuchung angeordnet. Dabei seien wenige Tage später weitere Munition sowie eine Softair-Waffe sichergestellt worden.
Dem 38-Jährigen werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz vorgeworfen, hieß es. Festgenommen wurde er nicht.
Titelfoto: Tim Oelbermann