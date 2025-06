25.06.2025 19:40 Gasleck? Vier Menschen nach Aufregung am Stadtplatz im Krankenhaus

In Waldkraiburg in Oberbayern eilen Rettungskräfte zum Stadtplatz - möglicherweise ist in einem Gebäude Gas ausgetreten.

Von Kathrin Zeilmann Waldkraiburg - Im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) haben Menschen am Stadtplatz über gesundheitliche Probleme geklagt. Gab es einen Gasaustritt?

Vier der Betroffenen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Vier Menschen seien wegen Husten, Übelkeit und Schwindel vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Informationen war es möglicherweise zu einem Gasaustritt in einem Gebäude gekommen. Am Abend hatte die Polizei den Einsatz beendet und den Stadtplatz wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei war am Nachmittag gerufen worden, weil am Stadtplatz mehrere Menschen über Husten geklagt hätten, hatte es in einer ersten Mitteilung geheißen. Anwohner am Stadtplatz waren gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz, um gegebenenfalls medizinische Hilfe zu leisten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

