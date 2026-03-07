Gassi-Streit eskaliert: Hundebesitzerin schlägt und verfolgt Frau

Freilassing - Eine Frau ist beim Gassigehen in Freilassing (Berchtesgadener Land) von einer anderen Frau zunächst geschlagen und dann verfolgt worden.

Die Polizei sucht nach einer aggressiven Hundebesitzerin im Kreis Berchtesgaden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die 52-jährige Frau war am Freitagnachmittag mit ihrem Hund und ihrer Katze spazieren, als es zu einem Streit mit einem Pärchen kam, das auch mit einem Hund unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Dann soll die bislang unbekannte Frau auf die 52-Jährige eingeschlagen haben, bis diese flüchtete.

Die Angreiferin habe die Frau noch mehrere Hundert Meter verfolgt und gekratzt. Die Polizei sucht nun nach der Täterin.