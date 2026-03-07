Scheunenbrand in Heldrungen: Anwohner versucht zu löschen und kommt ins Krankenhaus

In der Lange Straße in Heldrungen hat ein Scheunenbrand am Freitagmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Von Marie Pohland

Beim Brand einer Scheune in der Langen Straße in Heldrungen erlitt ein Anwohner beim eigenen Löschversuch Atemwegsprobleme und kam ins Krankenhaus.
Beim Brand einer Scheune in der Langen Straße in Heldrungen erlitt ein Anwohner beim eigenen Löschversuch Atemwegsprobleme und kam ins Krankenhaus.  © Silvio Dietzel

Nach ersten Erkenntnissen stand der Dachstuhl einer Scheune in Flammen.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen.

Anwohner eines angrenzenden Gebäudes hatten das Feuer zuvor bemerkt und versucht, die Flammen eigenständig zu bekämpfen.

Dabei zog sich ein Bewohner Atemwegsprobleme zu und musste zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat jedoch bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Silvio Dietzel

