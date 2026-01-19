Gedrängelt, gestreift und abgehauen: Citroën-Fahrer flüchtet nach Unfall
Schwarzenberg - Fahrerflucht im Erzgebirge! Die Polizei sucht nach Zeugen, um einen flüchtigen Citroën-Fahrer ausfindig machen zu können.
Wie ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer gegenüber der Polizei mitteilte, war er am frühen Montagmorgen gegen 5.25 Uhr auf der Hauptstraße (S271) im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla unterwegs. Aus Richtung Am Pfeilhammer kommend soll ein bisher noch unbekannter Mann mit seinem silberfarbenen Citroën abgebogen und sich hinter ihm eingeordnet haben.
Im weiteren Verlauf soll der Citroën-Fahrer gedrängelt haben und dem 64-Jährigen immer wieder nah aufgefahren sein. In Höhe des Ortsausgangs Pöhla überholte der unbekannte Citroën-Fahrer offenbar den Mercedes im Kurvenbereich trotz Gegenverkehrs. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der Mercedes-Fahrer stark ab.
An einer Ampelkreuzung zur B101 in Raschau mussten beide verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Dies nutzte der Mercedes-Fahrer, um den Drängler zur Rede zu stellen, und stieg aus. In dem Moment stellte sich die Ampel auf Grün und der Citroën-Fahrer fuhr zügig los.
Dabei streifte der Citroën den 64-Jährigen, der sich dadurch leicht verletzte. Anstatt anzuhalten, fuhr der unbekannte Raser mit offenbar dunklen Haaren in Richtung Schwarzenberg davon.
Polizei sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zum Geschehen machen?
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und sucht nach Zeugen.
Wer kann Angaben zum Geschehen sowie zu der Fahrweise der Beteiligten vor dem Unfall machen? Oder: Wer kann Angaben zum unbekannten, silberfarbenen Citroën und/oder dessen Fahrer machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter folgender Telefonnummer entgegen: 03771 12-0.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Ralph Kunz