Gedrängelt, gestreift und abgehauen: Citroën-Fahrer flüchtet nach Unfall

Schwarzenberg - Fahrerflucht im Erzgebirge ! Die Polizei sucht nach Zeugen, um einen flüchtigen Citroën-Fahrer ausfindig machen zu können.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall am Montagmorgen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer gegenüber der Polizei mitteilte, war er am frühen Montagmorgen gegen 5.25 Uhr auf der Hauptstraße (S271) im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla unterwegs. Aus Richtung Am Pfeilhammer kommend soll ein bisher noch unbekannter Mann mit seinem silberfarbenen Citroën abgebogen und sich hinter ihm eingeordnet haben.

Im weiteren Verlauf soll der Citroën-Fahrer gedrängelt haben und dem 64-Jährigen immer wieder nah aufgefahren sein. In Höhe des Ortsausgangs Pöhla überholte der unbekannte Citroën-Fahrer offenbar den Mercedes im Kurvenbereich trotz Gegenverkehrs. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der Mercedes-Fahrer stark ab.

An einer Ampelkreuzung zur B101 in Raschau mussten beide verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Dies nutzte der Mercedes-Fahrer, um den Drängler zur Rede zu stellen, und stieg aus. In dem Moment stellte sich die Ampel auf Grün und der Citroën-Fahrer fuhr zügig los.

Dabei streifte der Citroën den 64-Jährigen, der sich dadurch leicht verletzte. Anstatt anzuhalten, fuhr der unbekannte Raser mit offenbar dunklen Haaren in Richtung Schwarzenberg davon.