05.05.2023 12:15 Gefährliche Alkoholfahrt mit Kindern an Bord: Stark betrunkene Mutter wird von 28-Jährigem gestoppt

Ein 28-Jähriger hat einer betrunkenen Autofahrerin am Donnerstag in Großneuhausen den Schlüssel abgenommen. Die Frau war mit ihren Kindern an Bord unterwegs.

Von Carsten Jentzsch

Ein Mann hat am Donnerstagabend in Großneuhausen (Landkreis Sömmerda) beherzt eingegriffen und möglicherweise Schlimmeres verhindert. Laut Polizeiangaben war die Frau (35) stark betrunken. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 28-Jährige auf der B85 in Großneuhausen einer Autofahrerin den Schlüssel weggenommen. Zuvor war die 35-Jährige in Schlangenlinien gefahren, ehe sie gegen einen Bordstein stieß. Dabei seien zwei Reifen geplatzt, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Diesen Moment nutzte offenbar der 28-Jährige aus und nahm der Frau den Schlüssel ab. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 35-Jährige mit mehr als 2,2 Promille stark betrunken war. Ihr Führerschein wurde sichergestellt sowie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Obendrein wurde das Jugendamt informiert. Während der Alkoholfahrt befanden sich die beiden minderjährigen Kinder der Frau im Auto, teilten die Beamten mit.

Friso Gentsch/dpa