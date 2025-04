Gefährliche Körperverletzung in Böblingen: Zwei Männer in Haft

Böblingen - Zwei Verdächtige kamen am Dienstag wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung sowie Beleidigung in Untersuchungshaft.

Zwei Verdächtigen wurden Handschellen angelegt. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen drei Personen gemeldet. Die Polizei rückte daraufhin zum Tatort in der Nähe des Böblinger Bahnhofs an. Ein Mann (40) erlitt leichte Verletzungen durch Schläge und Tritte.

Zuvor soll ein Streit zwischen dem 40-Jährigen und zwei weiteren Männern (25, 37) ausgebrochen sein. Alle Beteiligten wurden auf freien Fuß gesetzt.

Im Tagesverlauf kam es jedoch zu einem erneuten Vorfall im Bereich des Bahnhofes, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Ludwigsburg am Mittwoch mitteilten. Gegen 13.45 Uhr wurde erneut auf das 40-jährige Opfer eingeprügelt sowie Beleidigungen ausgesprochen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die beiden Täter mit iranischer Staatsangehörigkeit wurden festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Aktuell befinden sie sich in Untersuchungshaft.