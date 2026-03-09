Gefährliche Vape im Umlauf? 18-Jähriger bricht am Bahnhof zusammen

Grafenau - Ein Fremder bot am Samstag einem jungen Mann am Busbahnhof einen Zug von seiner Vape an. Wenig später brach der 18-Jährige im Landkreis Freyung-Grafenau zusammen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 18-Jährige brach nach der Vape zusammen. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Auf der anschließenden Zugfahrt mit seinen Freunden habe sich der 18-Jährige übergeben müssen und sei am Bahnhof in Spiegelau kollabiert, so die Polizei.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Im Labor soll überprüft werden, ob Betäubungsmittel in der Vape waren.

Mit den Ergebnissen ist laut Polizei erst in der nächsten Woche zu rechnen.

Der Mann, der die Vape angeboten hatte, soll korpulent sein, braune bzw. blonde kurze Haare haben und bayerischen Dialekt sprechen. Er trug eine schwarz-rote Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt die Polizei Grafenau unter 08552/96060 entgegen.