Gefesselter Häftling floh vor der Polizei: 22-Jähriger stellt sich

Passau - Mehrere Tage nach seiner Flucht bei einem Hafttermin in Passau hat sich ein Untersuchungshäftling der Polizei gestellt.

Die Polizei suchte tagelang vergeblich nach dem in Passau geflohenen Mann (22). © Markus Zechbauer/zema-medien.de/dpa

Der 22-Jährige sei mit seinem Anwalt am Donnerstagmorgen zur Polizeiinspektion Passau gegangen, teilten die Beamten mit. Zuvor hatte der Rechtsanwalt der Staatsanwaltschaft angekündigt, dass der Mann sich stellen wolle. Zu den Gründen für den Schritt wollte sich ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht äußern.

Der 22-Jährige war am Freitagmittag nach einem Termin am Amtsgericht auf dem Weg zu einem geparkten Polizeiwagen gefesselt davongelaufen. "Offensichtlich hat er eine günstige Situation für sich nutzen können", sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei veröffentlichte daraufhin ein Foto des Gesuchten und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Zugleich warnte sie vor dem Entflohenen, weil er möglicherweise eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen könnte.