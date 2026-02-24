Mann vergewaltigt Frau an Bahnhof, Täter auf der Flucht

Pfaffenhofen an der Ilm - Ein Mann hat in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern eine Frau vergewaltigt.

Die Polizei sucht nach einem Vergewaltiger, der in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Pfaffenhofen zugeschlagen hat. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Bereits während der Zugfahrt aus Ingolstadt habe der Täter die 42-Jährige angefasst, teilte die Polizei mit.

Nach dem Ausstieg in Pfaffenhofen habe er sie unter freiem Himmel vergewaltigt und dabei auch auf sie eingeschlagen. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden.

Erst, als sich die 42-Jährige leblos stellte, habe der Mann von ihr abgelassen und die Flucht ergriffen.

Der Frau sei es daraufhin gelungen, ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten. Der Fahrer des Wagens habe dann sofort die Polizei gerufen. Der Täter konnte laut Polizei bislang nicht gefunden werden.