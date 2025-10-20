Autofahrer sieht Kälbchen, dann ruft er die Polizei
Saale-Holzland-Kreis - Am Sonntagabend entdeckte ein Autofahrer im Saale-Holzland-Kreis ein Kälbchen, das nicht mehr auf seiner Weide stand.
Nachdem der Fahrer das an der Straße stehende Kälbchen bemerkt hatte, meldete er sich bei der Polizei.
Die Beamten fuhren anschließend zur L1062 zwischen Waltersdorf und Erdmannsdorf, um das Tier zurück auf seine Weide zu bringen.
Als sich die Polizisten dem Kälbchen näherten, lief es von selbst zurück zu seiner Mutter.
Nach den Angaben der Landespolizeiinspektion Jena bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für den örtlichen Verkehr.
Titelfoto: 123RF/yanik88