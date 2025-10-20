Autofahrer sieht Kälbchen, dann ruft er die Polizei

Saale-Holzland-Kreis - Am Sonntagabend entdeckte ein Autofahrer im Saale-Holzland-Kreis ein Kälbchen, das nicht mehr auf seiner Weide stand.

Auf der L1062 kam es am Sonntagabend zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © 123RF/yanik88

Nachdem der Fahrer das an der Straße stehende Kälbchen bemerkt hatte, meldete er sich bei der Polizei.

Die Beamten fuhren anschließend zur L1062 zwischen Waltersdorf und Erdmannsdorf, um das Tier zurück auf seine Weide zu bringen.

Als sich die Polizisten dem Kälbchen näherten, lief es von selbst zurück zu seiner Mutter.