Gegen Baum gefahren und überschlagen: Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Stendal - Am Freitagmorgen kam es zu einem schweren Unfall im Landkreis Stendal ( Sachsen-Anhalt ).

Die schwer verletzte Frau (68) musste mit einem Krankenwagen abgeholt werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Eine 68-Jährige war gegen 10 Uhr auf der B107 zwischen Schönfeld und Abfahrt Wulkau unterwegs, wie das Polizeirevier Stendal mitteilte.

Sie wollte mit ihrem Dacia nach Schönhausen fahren.

Allerdings kam sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Das Auto krachte gegen einen Baum, überschlug sich und landete dann im Graben.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto musste abgeschleppt werden.