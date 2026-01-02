Tote Frau in Einfamilienhaus entdeckt: Kripo ermittelt in alle Richtungen
Nordhausen - Am Neujahrstag wurde in Nordhausen eine leblose Frau in einem Einfamilienhaus gefunden.
Wie die Polizei berichtet, hatte es am Neujahrstag in einem Haus in der Paul-Urban-Straße gebrannt. Die Feuerwehr entdeckte dann in dem verrauchten Gebäude eine leblose Frau.
Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.
Zuvor hatten Familienangehörige Alarm geschlagen, weil die 68-Jährige nicht mehr auf Anrufe reagiert hatte.
Neben der Brandursache ist auch die Klärung der genauen Todesursache Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ermittelt werde in alle Richtungen, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa