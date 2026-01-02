Tote Frau in Einfamilienhaus entdeckt: Kripo ermittelt in alle Richtungen

Nordhausen - Am Neujahrstag wurde in Nordhausen eine leblose Frau in einem Einfamilienhaus gefunden.

Wie die Polizei berichtet, hatte es am Neujahrstag in einem Haus in der Paul-Urban-Straße gebrannt. Die Feuerwehr entdeckte dann in dem verrauchten Gebäude eine leblose Frau.

Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.

Zuvor hatten Familienangehörige Alarm geschlagen, weil die 68-Jährige nicht mehr auf Anrufe reagiert hatte.