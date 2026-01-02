Auf dem Leipziger Ring: 45-Jähriger verursacht mehrere Unfälle und kracht in Kirchenfassade

Leipzig - Am Donnerstagmorgen sorgte ein Mann (45) für mehrere Verkehrsunfälle in der Leipziger Innenstadt und verursachte dabei auch stärkere Schäden.

Die meisten Unfälle verursachte der 45-Jährige auf dem Leipziger Ring. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 6.35 Uhr war der Mann mit einem gemieteten VW Up auf der August-Bebel-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Dort kam es laut Polizeisprecher Tom Richter zum ersten Unfall.

Er fuhr auf einen vor ihm fahrenden Transporter auf und blieb nicht stehen, sondern verließ den Unfallort.

Zu Crash Nummer zwei kam es wenig später auf dem Leipziger Ring. Der 45-Jährige wollte vom Goerdelerring in östliche Richtung auf den Tröndlinring fahren, kam aber nach links von der Fahrbahn ab.

Er krachte in die Glasscheiben einer Haltestelle und lenkte dann auf die rechte Fahrbahn, wo er mit einem VW Sharan zusammenstieß. Dabei wurde eine 25-Jährige leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.