Gegen Baum gekracht: Rentner (†92) stirbt auf Landstraße

Greiz - Bei Greiz ist am Sonntagmittag ein Rentner tödlich verunglückt.

Der 92-Jährige überlebte den Unfall nicht. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto

Wie die Polizei am Montag erklärte, war der 92-Jährige auf der Landstraße 2344 zwischen Greiz und Neumühle/Elster ums Leben gekommen.

Den Angaben nach war der Senior in einer Kurve nach rechts mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Der Senior verletzte sich bei diesem Zusammenstoß so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.