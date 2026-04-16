Gegen Schleuserbanden: Polizei übt Verfolgung
Zittau - Polizisten aus Deutschland, Polen und Tschechien trainieren in der kommenden Woche im Dreiländereck das Vorgehen gegen international agierende Schleuserbanden.
Im Raum Zittau müsse die Bevölkerung kommenden Mittwoch mit einem verstärkten Aufkommen von Polizeifahrzeugen und der Nutzung von Sonder- und Wegerechten rechnen, hieß es.
Daher könne es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen und Straßensperrungen im gesamten Stadtgebiet kommen.
Einige Ampeln sind für die Dauer der mehrstündigen Übung außer Betrieb.
Das Training wird mit einer Drohne dokumentiert.
Hauptziele sind die grenzüberschreitende Verfolgung von mutmaßlichen Straftätern und die Zusammenarbeit von Landespolizei und Bundespolizei mit tschechischen und polnischen Kollegen.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa