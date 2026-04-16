Gegen Schleuserbanden: Polizei übt Verfolgung

Zittau - Polizisten aus Deutschland, Polen und Tschechien trainieren in der kommenden Woche im Dreiländereck das Vorgehen gegen international agierende Schleuserbanden.

Im gesamten Stadtgebiet von Zittau kann es aufgrund der Übung zu Beeinträchtigungen und Straßensperrungen kommen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Im Raum Zittau müsse die Bevölkerung kommenden Mittwoch mit einem verstärkten Aufkommen von Polizeifahrzeugen und der Nutzung von Sonder- und Wegerechten rechnen, hieß es.

Daher könne es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen und Straßensperrungen im gesamten Stadtgebiet kommen.

Einige Ampeln sind für die Dauer der mehrstündigen Übung außer Betrieb.