Geiselnahme im Rathaus: Benzin-Angreifer wollte sich selbst und zwei Opfer anzünden

Lengerich (Kreis Steinfurt) - Im Rathaus der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Lengerich hat sich am Dienstag ein Mann (47) mit Benzin übergossen und zwei Personen als Geisel genommen.

In der Kleinstadt Lengerich lief ein größerer Polizeieinsatz. © David Ebener/dpa

Seit den Mittagsstunden war die Polizei mit zahlreichen Kräften im Bereich des Lengericher Rathauses vor Ort, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte.

Während die Hintergründe des Großeinsatzes zunächst noch unklar waren, bestätigte die Polizeisprecherin am Nachmittag, dass sich ein Mann gegen 12.45 Uhr im Rathaus mit einer "brennbaren Flüssigkeit" übergossen hatte.

In einer späteren Mitteilung erklärte die Polizei, dass sich der Tatverdächtige, ein rumänischer Staatsbürger, in einem Büro des Rathauses verschanzte und dabei zwei Stadt-Mitarbeiter als Geisel genommen hatte. Mit einem Feuerzeug drohte er anschließend sich selbst und die zwei unschuldigen Opfer in Brand zu stecken.

Zu der Gräueltat kam es glücklicherweise nicht. Der 47-Jährige konnte von Spezialkräften festgenommen werden. Er wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Motiv war noch unklar. Die beiden Geiseln blieben unversehrt.