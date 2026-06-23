Unfall mit Dienstmotorrad: Polizist stirbt bei Fahrtraining auf Hockenheimring

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Ein Polizist ist auf dem Hockenheimring bei einem Fahrtraining tödlich mit seinem Dienstmotorrad verunglückt.

Von Emelie Herrmann

Hockenheim - Ein Polizist ist am Montagabend auf dem Hockenheimring mit seinem Dienstmotorrad tödlich verunglückt.

Der Polizist verunglückte bei einem dienstlichen Fahrtraining. (Symbolfoto)
Der Polizist verunglückte bei einem dienstlichen Fahrtraining. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der tödliche Unfall bei einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 18.45 Uhr war der Beamte des Polizeipräsidiums Aalen auf dem Gelände unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen stürzte.

Der 53-Jährige krachte daraufhin gegen die Reifenwand. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der Beamte noch vor Ort.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittle nun zum genauen Unfallhergang. Das Polizeipräsidium Mannheim sprach seiner Familie, seinen Angehörigen und Kollegen ihr Beileid aus. Man trauere um den verstorbenen Kollegen, hieß es.

Erstmeldung: 16.22 Uhr, Update: 16.33 Uhr

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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