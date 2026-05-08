Geiselnahme in Volksbank: Täter verschanzen sich, Polizei hat dringende Bitte

Sinzig - Großeinsatz am Freitagvormittag im rheinland-pfälzischen Sinzig : In der Filiale einer Volksbank ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Sinzig im Einsatz. © Sascha Ditscher/dpa

Der Einsatz in der rund 17.000 Einwohner großen Stadt im Landkreis Ahrweiler läuft den Angaben der Beamten zufolge seit 9 Uhr. Bei einer der Geiseln soll es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln, der am Morgen vor der Bank ankam und von dem oder den Tätern dort abgepasst wurde.

Derzeit geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus, Angaben zur Anzahl gibt es nicht. Ob es Verletzte gibt, ist momentan noch völlig unklar.

Hubschrauber kreisen tief über dem Bereich. Sämtliche Straßen rund um die Volksbank sind abgesperrt, zahlreiche Spezialkräfte im Einsatz.

Auch verstärkte Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind in Sinzig bereits angerückt, es wird ein Notfallversorgungszentrum eingerichtet.

Die Lage am Mittag wird von einem Polizeisprecher als "statisch" beschrieben. Angaben zum möglichen weiteren Vorgehen gibt es nicht. Ein Grund dafür: Es sei nicht auszuschließen, dass die Täter in der Bank die Berichterstattung verfolgen würden.