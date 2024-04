Geisterfahrer auf A72: E-Auto haut vor Polizei ab

Hartmannsdorf - Ein E-Auto-Fahrer ist an Ostern vor der Polizei geflüchtet und dabei auch noch zum Geisterfahrer auf der A72 geworden.

Als die Beamten die Aufforderung "Polizei, bitte Folgen" einschalteten, haute der Fahrer ab. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Vorfall passierte in der Nacht zu Ostersamstag bei Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen). Ein Streifenwagen vom Revier Rochlitz wollte an der dortigen Anschlussstelle auf die A72 in Richtung Chemnitz auffahren. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten dabei ein Fahrzeug, das sehr dicht auffuhr.

"Die Polizisten wollten den Wagen daraufhin kontrollieren. Als sie am Streifenwagen die Aufforderung 'Polizei, bitte Folgen' einschalteten, fuhr das Auto abrupt auf den Standstreifen der Autobahn, wendete sofort und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück zur Auffahrt Hartmannsdorf", berichtet eine Polizeisprecherin.

Der Fahrer fuhr von der A72 ab und die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Das weiße E-Auto mit einem Kennzeichen aus dem Erzgebirgskreis flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die S242 und bog dann auf die Limbacher Straße in Richtung Hartmannsdorf ab. Er fuhr weiter über den Kreisverkehr und auf die Burgstädter Straße und schließlich wieder auf die S242.

An der Kreuzung Leipziger Straße verloren die Polizisten den Sichtkontakt zu dem Elektrofahrzeug.