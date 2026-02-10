In psychischer Notsituation: Vermisster aus Reinickendorf ist wieder da

Der Aufenthaltsort des Vermissten ist bekannt, er befindet sich nun in ärztlicher Behandlung.

Berlin - Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der seit Montag, dem 2. Februar 2026, vermisst wird.

Der junge Mann ist wieder aufgetaucht. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Berlin

Seine Familie meldete den Mann als vermisst, nachdem er über längere Zeit nicht an seiner Wohnanschrift in Reinickendorf gesehen worden war.

Nach Angaben der Polizei wird davon ausgegangen, dass er sich in einer psychischen Notsituation befindet.

Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise: Wer hat den jungen Mann am 2. Februar gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) unter der Telefonnummer 030 4664-173400 oder per E-Mail entgegen. Alternativ können Informationen auch über andere Polizeidienststellen oder die Internetwache übermittelt werden. In dringenden Fällen sollte der Notruf 110 gewählt werden.