Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf A535: Zwei Verletzte

Wuppertal - Bei der Falschfahrt eines Kleinwagens ist es am Freitagabend auf der A535 zwischen Wuppertal und Velbert zu Unfällen mit zwei Verletzten gekommen.

Einer der beiden Unfallwagen, die frontal zusammen stießen. © Patrick Schüller

Drei Autos, darunter auch das des Falschfahrers, seien daran beteiligt, sagte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf.

Zwei Autos sollen dabei frontal kollidiert sein. Der 86 Jahre alte Geisterfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, ein 61-Jähriger leicht.

Nach ersten Informationen soll das dritte Auto über ein Trümmerteil auf der Fahrbahn gefahren sein.