Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf A535: Zwei Verletzte
Von Volker Danisch und Alina Eultgem
Wuppertal - Bei der Falschfahrt eines Kleinwagens ist es am Freitagabend auf der A535 zwischen Wuppertal und Velbert zu Unfällen mit zwei Verletzten gekommen.
Drei Autos, darunter auch das des Falschfahrers, seien daran beteiligt, sagte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf.
Zwei Autos sollen dabei frontal kollidiert sein. Der 86 Jahre alte Geisterfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, ein 61-Jähriger leicht.
Nach ersten Informationen soll das dritte Auto über ein Trümmerteil auf der Fahrbahn gefahren sein.
Die A535 ist seit 20 Uhr in Fahrtrichtung Velbert gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.
Titelfoto: Patrick Schüller