Geisterfahrerin bei Erfurt: Drei Menschen schwer verletzt

Erfurt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Erfurter Umland sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden.

Nach einem Frontalzusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen wurden bei Erfurt drei Menschen schwer verletzt. (Archivbild) © Carsten Rehder/dpa

Eine 65-jährige BMW-Fahrerin war laut Angaben der Polizei kurz nach 15 Uhr an der Anschlussstelle Bindersleben von der Autobahn abgefahren und anschließend auf die Bundesstraße eingebogen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit drei weiteren Autos. Drei Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 65.000 Euro geschätzt.