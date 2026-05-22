Geisterfahrerin bei Erfurt: Drei Menschen schwer verletzt
Erfurt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Erfurter Umland sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden.
Eine 65-jährige BMW-Fahrerin war laut Angaben der Polizei kurz nach 15 Uhr an der Anschlussstelle Bindersleben von der Autobahn abgefahren und anschließend auf die Bundesstraße eingebogen.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr.
In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit drei weiteren Autos. Drei Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 65.000 Euro geschätzt.
Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa