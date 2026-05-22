Geisterfahrerin bei Erfurt: Drei Menschen schwer verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Erfurter Umland sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden.

Von Marie Pohland

Erfurt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Erfurter Umland sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden.

Nach einem Frontalzusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen wurden bei Erfurt drei Menschen schwer verletzt. (Archivbild)
Nach einem Frontalzusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen wurden bei Erfurt drei Menschen schwer verletzt. (Archivbild)  © Carsten Rehder/dpa

Eine 65-jährige BMW-Fahrerin war laut Angaben der Polizei kurz nach 15 Uhr an der Anschlussstelle Bindersleben von der Autobahn abgefahren und anschließend auf die Bundesstraße eingebogen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit drei weiteren Autos. Drei Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In der Innenstadt! Hund beißt Mädchen (11)
Polizeimeldungen In der Innenstadt! Hund beißt Mädchen (11)

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 65.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: