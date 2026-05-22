In der Innenstadt! Hund beißt Mädchen (11)

Zwickau - Hunde -Attacke in der Zwickauer Innenstadt! Am Donnerstag ist ein Mädchen (11) von einem Rottweiler gebissen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Mädchen (11) wurde am Donnerstag in Zwickau von einem Rottweiler gebissen. (Symbolbild) © 123RF/ammit

Das Ganze passierte im Bereich des Neumarktes in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr.

Laut Polizei wurde die Elfjährige durch den Hundebiss leicht verletzt.

"Der Rottweiler war mit einer weiblichen unbekannten Frau mit kurzen Haaren unterwegs, die sich danach in Richtung der Leipziger Straße entfernte", so die Polizei weiter.

Aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung laufen nun die Ermittlungen. Außerdem werden Zeugen gesucht.