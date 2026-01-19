Geklaute Räder im Netz angeboten: Mit diesem Käufer wurde sicherlich nicht gerechnet

Darmstadt - Dumm gelaufen! Ein Mann (24) soll mehrere mutmaßlich gestohlene Fahrräder auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten haben. Die Polizei bekam davon Wind, am Samstag klickten schlussendlich die Handschellen.

Räder geklaut? Die Polizei konnte einen Mann (24) verhaften. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilte, hatte ein Eigentümer sein gestohlenes Rad auf der Plattform erkannt und die Kräfte alarmiert.

Die Polizei vereinbarte daraufhin als Käufer ein inszeniertes Treffen mit dem Verdächtigen, der gegen 15 Uhr in der Berliner Allee in Darmstadt auch vorläufig festgenommen werden konnte.

Widerstand leistete er bei seiner Festnahme nicht.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte in der Nähe des Festnahmeorts das angebotene Rad und darüber hinaus zusätzlich fünf weitere mutmaßlich gestohlene Fahrräder fest.

Diese wurden daraufhin allesamt sichergestellt, die Ermittlungen zu den rechtmäßigen Eigentümern dauern an.