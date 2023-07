Geklauter Audi E-Tron in Tschechien aufgetaucht, nun ist ein Mercedes verschwunden

Markneukirchen - Ein, am Sonntag in Markneukirchen ( Vogtlandkreis ) geklauter Audi E-Tron ist wieder aufgetaucht. Dafür ist nun ein Mercedes-Benz SLK Cabrio verschwunden.

Ein geklauter Audi E-Tron wurde am Dienstag in Tschechien gefunden und von der Polizei wieder an den Eigentümer übergeben. (Symbolbild) © 123RF / rissix

Am Montag hatte die Polizei über den Diebstahl des teuren Audis informiert. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war ein Mann am Markt im Ortsteil Erlbach in ein Lokal gegangen und hatte sich dort den Autoschlüssel von einem Schlüsselbrett genommen und war mit dem E-Tron davongefahren.

In dem Fahrzeug waren zum Zeitpunkt des Diebstahls unter anderem noch ein MacBook und Bargeld. Der Gesamtschaden lag bei mehr als 100.000 Euro.

Am Dienstagabend wurde der Audi unweit der Grenze auf tschechischem Gebiet gefunden. Das Auto war verlassen und konnte nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen an den Eigentümer zurückgegeben werden.

"Die Kriminalpolizei bittet weiterhin um Hinweise zu dem Mann, der den Diebstahl vermutlich begangen hat", so ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter wird als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine blaue, knielange Jeans, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hüfttasche sowie ein blaues Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei in Zwickau unter Telefon 0375/4284480 entgegen.