21.06.2023 09:32 Geldautomat in die Luft gejagt: Anwohner müssen Gebäude verlassen

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Aachen-Richterich zugeschlagen und einen Geldautomaten am Rathausplatz gesprengt.

Von Laura Miemczyk

Aachen - In Aachen haben Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gejagt und sind anschließend unerkannt geflüchtet. Mehrere Anwohner wurden evakuiert. Die Polizei sicherte am Tatort in Aachen-Richterich Spuren. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Laut Mitteilung der Polizei hatten die Täter in der Nacht auf Mittwoch in einer Bankfiliale am Rathausplatz im Stadtbezirk Richterich zugeschlagen. Demnach hatten Anwohner gegen 3.45 Uhr einen lauten Knall gehört und mehrere Personen beobachtet, die in einem dunklen Auto in Richtung Horbach davonbrausten. Die Zeugen alarmierten die Polizei. "Ob Beute gemacht wurde oder Gebäudeschaden entstanden ist, ist bisher unklar", erklärte ein Polizeisprecher. Mehrere Anwohner hätten das Gebäude vorsichtshalber verlassen müssen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler sichern aktuell noch Spuren am Tatort. Die Roermonder Straße sei zwischen der Schloss-Schönau-Straße und der Berensberger Straße nach wie vor gesperrt, hieß es abschließend.

