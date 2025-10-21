Geldautomat in die Luft gesprengt: Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Ilsenburg - Am Dienstagmorgen gab es in Ilsenburg ( Landkreis Harz ) für einige Anwohner einen großen Schreck, nachdem es laut geknallt hatte.

In Ilsenburg im Landkreis Harz wurde ein Geldautomat in die Luft gesprengt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Dort wurde gegen 4.30 Uhr in der Harzburger Straße ein Geldautomat der Harzsparkasse in die Luft gesprengt, teilte die Polizei mit. Kurz darauf seien die ersten Anrufe in der Leitstelle eingegangen.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Bereich um die nahe gelegene Harzlandhalle weiträumig abgesperrt. Seit den Morgenstunden haben dort Ermittler ihre Arbeit aufgenommen.

Verletzte soll es aufgrund der Sprengung nicht gegeben haben.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ist unter anderem mit einem Hubschrauber und Suchhunden vor Ort.