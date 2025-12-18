Kurios: Rentner bricht in eigene Wohnung ein
Mühlhausen - In Mühlhausen ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall in der Wahlstraße. Ein Mann versuchte, in seine eigene Wohnung einzubrechen.
Ein 74-jähriger Bewohner sah sich aus einer Notsituation heraus gezwungen, selbst tätig zu werden, nachdem er seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen hatte.
Der Mann, der aufgrund einer körperlichen Einschränkung auf Gehhilfen angewiesen ist, versuchte, mithilfe seines Gehgestells wieder in seine Wohnung zu gelangen.
Dabei schlug er mehrere Fensterscheiben ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.
Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahm den Sachverhalt auf und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zudem wurde die zuständige Hausverwaltung über den entstandenen Schaden informiert.
