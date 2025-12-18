Kurios: Rentner bricht in eigene Wohnung ein

Mühlhausen - In Mühlhausen ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall in der Wahlstraße. Ein Mann versuchte, in seine eigene Wohnung einzubrechen.

In Mühlhausen kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Bewohner mehrere Fensterscheiben beschädigt hatte, um in seine Wohnung zu gelangen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 74-jähriger Bewohner sah sich aus einer Notsituation heraus gezwungen, selbst tätig zu werden, nachdem er seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen hatte.

Der Mann, der aufgrund einer körperlichen Einschränkung auf Gehhilfen angewiesen ist, versuchte, mithilfe seines Gehgestells wieder in seine Wohnung zu gelangen.

Dabei schlug er mehrere Fensterscheiben ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.