Geldautomat in Weißensee gesprengt: Täter fliehen mit Beute
Berlin-Pankow – In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in Weißensee gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.
Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gegen 2.50 Uhr unbefugt Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Pistoriusstraße und sprengten anschließend den Automaten.
Durch die Explosion wurde der Verkaufs- und Eingangsbereich des Marktes erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.
Das Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen sowie nach Hinweisen auf die Täter.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa