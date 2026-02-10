Geldautomat in Weißensee gesprengt: Täter fliehen mit Beute

Berlin-Pankow – In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in Weißensee gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Die Täter entkamen mit der Beute, über deren Höhe bislang nichts bekannt ist. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gegen 2.50 Uhr unbefugt Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Pistoriusstraße und sprengten anschließend den Automaten.

Durch die Explosion wurde der Verkaufs- und Eingangsbereich des Marktes erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.



