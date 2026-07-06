Saale-Holzland-Kreis: Vermeintlich totes Alpaka sorgt für Polizeieinsatz

Saale-Holzland-Kreis - Ein ungewöhnlicher Einsatz hat die Polizei am Sonntagnachmittag im Saale-Holzland-Kreis beschäftigt.

Die Sorge um ein regungslos liegendes Alpaka im Saale-Holzland-Kreis erwies sich glücklicherweise als unbegründet. (Symbolbild) © 123rf/ unaihuizi

Eine Bürgerin war laut Informationen der Polizei auf eine laut schreiende Alpakaherde aufmerksam geworden.

Als sie nach dem Rechten sah, entdeckte sie ein Alpaka, das regungslos am Boden lag. Aus Sorge um die Tiere verständigte sie die Polizei.

Gemeinsam mit der Tierhalterin überprüften die Beamten die Situation.

Dabei stellte sich heraus, dass das Alpaka nicht tot war, sondern sich offenbar einen Nerv eingeklemmt hatte.