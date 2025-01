Gemeiner Falschgeld-Trick: Rentnerin aus dem Erzgebirge verliert Tausende Euro

"Während eines erneuten Anrufes gaben die Betrüger vor, dass es sich bei dem abgehobenen Bargeldbetrag um Falschgeld handeln würde und dieses sichergestellt werden müsse, woraufhin die Seniorin einem unbekannten Mann gegen 17 Uhr das Geld an ihrer Wohnanschrift übergab", heißt es von der Polizei.

Die Verbrecher behaupteten zudem, dass auch ihr Name auf einer angeblichen Liste stünde. Daher sollte die Rentnerin mehrere Tausend Euro abheben.

Die Rentnerin aus Zschopau wurde am gestrigen Dienstag mehrfach von Betrügern angerufen, die sich als Polizisten ausgaben. Sie erzählten der Seniorin, dass ausländische Banden mit Banken zusammenarbeiten und Falschgeld verbreiten würden.

Die Polizei hofft nun, dass aufmerksame Anwohner oder Passanten den Geldabholer in Zschopau gesehen haben. © Ralph Kunz

Die Beamten hoffen nun, die Täter finden zu können. Glücklicherweise konnte die Rentnerin den Geldabholer beschreiben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,85 Meter groß

schlank

sprach akzentfrei Deutsch

dunkle Haare

dunkel gekleidet

Jetzt sucht die Polizei die gemeinen Betrüger. Zudem werden Zeugen gesucht: Wer kennt den beschriebenen Geldabholer? Wer hat den Mann in der Nähe des Birkenweges gesehen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.

Übrigens: Am gestrigen Dienstag wurden bei der Chemnitzer Polizei neun Hinweise zu Telefonbetrügern in der Umgebung gemeldet. Auch am heutigen Mittwoch setzen sich derartige Anrufe fort.

Die Polizei warnt erneut: Keine finanziellen Auskünfte am Telefon geben und keinen unbekannten Personen die Tür öffnen!