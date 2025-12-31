Feuerwerksfontäne im Keller gezündet: Polizei sucht Zeugen
Gera - Am Dienstagnachmittag hat eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Geraer Stadtteil Lusan einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.
Gegen 14.50 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Gera mehrere Notrufe ein, in denen von Rauch im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Kiefernstraße berichtet wurde.
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin an. Vor Ort konnten die Kameraden der Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben: Ein Brand lag nicht vor.
Ursache der Rauchentwicklung war eine im Kellerbereich gezündete Feuerwerksfontäne. Durch das Abbrennen des Feuerwerks kam es zu leichtem Sachschaden an der Zwischendecke des Gebäudes.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich mehrere Jugendliche unter falschen Vorwänden Zugang zum Treppenhaus verschafft und dort die Fontäne entzündet. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0336778/2025 beim Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365/829-0 zu melden.
