Feuerwerksfontäne im Keller gezündet: Polizei sucht Zeugen

Gera - Am Dienstagnachmittag hat eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Geraer Stadtteil Lusan einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagnachmittag wegen einer gezündeten Feuerwerksfontäne im Keller aus. (Symbolbild) © Bildmontage: Lars Penning/dpa, Bodo Schackow/dpa

Gegen 14.50 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Gera mehrere Notrufe ein, in denen von Rauch im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Kiefernstraße berichtet wurde.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin an. Vor Ort konnten die Kameraden der Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben: Ein Brand lag nicht vor.

Ursache der Rauchentwicklung war eine im Kellerbereich gezündete Feuerwerksfontäne. Durch das Abbrennen des Feuerwerks kam es zu leichtem Sachschaden an der Zwischendecke des Gebäudes.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich mehrere Jugendliche unter falschen Vorwänden Zugang zum Treppenhaus verschafft und dort die Fontäne entzündet. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.